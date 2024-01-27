Serial Emily in Paris mulai menjalani proses syuting yang keempat. Aktris Lily Collins mengaku senang dapat kembali ke serial tersebut.
Emily in Paris season empat resmi memasuki produksi usai sempat ditunda imbas aksi mogok kerja para penilis dan aktor Hollywood.
Proses syuting Emily in Paris season empat baru bisa dimulai pada Januari 2024 setelah ratifikasi rampung kontrak.
