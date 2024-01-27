Roti gambang Sa'arina merupakan makanan tradisional yang saat ini masih digemari warga. Usaha rumahan ini berada di Kampung Babakan Sirna, Kota Bogor, Jawa Barat.

Roti gambang mempunyai bahan dasar gula pasir, terigu, soda kue, margarin. Tak lupa, kayu manis dan taburan wijen yang menjadi bahan penambah kenikmatan roti gambang.

Roti gambang tidak menggunakan bahan pengawet dan dijual dengan harga terjangkau, yakni mulai Rp10 ribu hingga Rp20 ribu.

Kontributor: Andi Firmansyah

