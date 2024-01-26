...

Beras Bansos Bulog Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran, Cak Imin: Memalukan, Miskin Etika

Bagus Alit, Jurnalis · Jum'at 26 Januari 2024 20:00 WIB
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menganggap bansos beras yang ditempel stiker Prabowo-Gibran merupakan hal yang memalukan dan miskin etika. Cak Imin mengingatkan kepada caleg-caleg pendukung pasangan 01 agar jangan menumpangi hak rakyat.
 
Sebelumnya, viral di media sosial beras Bulog untuk bantuan pangan dan dijual lebih murah untuk masyarakat dipasang stiker Prabowo-Gibran
 
Kontributor: Bagus Alit

(rns)

