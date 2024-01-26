Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menganggap bansos beras yang ditempel stiker Prabowo-Gibran merupakan hal yang memalukan dan miskin etika. Cak Imin mengingatkan kepada caleg-caleg pendukung pasangan 01 agar jangan menumpangi hak rakyat.
Sebelumnya, viral di media sosial beras Bulog untuk bantuan pangan dan dijual lebih murah untuk masyarakat dipasang stiker Prabowo-Gibran
Kontributor: Bagus Alit
(rns)
