Bagi Anda pecinta buku, seni dan budaya, informasi ini cocok untuk Anda. Berikut empat rekomendasi komunitas buku, seni, dan budaya yang Okezone rangkum untuk Anda.

1. Komunitas Baca Buku

Komunitas ini cocok bagi Anda yang suka membaca buku, namanya Komunitas Book Clan. Book Clan adalah komunitas yang didirikan pada awal tahun 2023 yang berfokus pada peningkatan minat baca masyarakat umum. Mereka rutin melakukan pertemuan baca di tempat publik, seperti taman dan kereta.

2. Komunitas Book Party

Selain Book Clans, juga ada Komunitas Jakarta Book Party. Komunitas ini bahkan sudah memiliki kegiatan yang sangat mengasyikan, yaitu piknik sambil membaca buku di ruang terbuka seperti di taman sambil berpiknik.

Selain kegiatan piknik dan membaca buku di lapangan terbuka, Komunitas Jakarta Book Party juga mengadakan 'pusrank,' yaitu kegiatan ke perpustaan bareng yang dilakukan setiap Rabu atau Kamis.

3. Komunitas Belantara Budaya Indonesia

Dari Komunitas Pecinta Buku, kita beralih ke para pemuda pecinta budaya. Rasa cinta akan budaya Indonesia mendorong Diah Kusumawardani Wijayanti mendirikan Yayasan Belantara Budaya Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak di bidang seni trari tradisional Indonesia.

Menariknya, yayasan ini menyediakan program sekolah tari secara gratis agar semua kalangan dapat mengenal budaya tari Indonesia.

Meskipun mengalami banyak kesulitan, kini Yayasan Belantara Budaya Indonesia memiliki eksistensi yang tinggi dan mampu mengepakkan sayapnya dalam meraih prestasi hingga ke kancah internasional.

4. Komunitas Teater Keliling

Selain Yayasan Belantara Budaya, ada komunitas seni yang berkeliling memperkenalkan budaya bangsa, namanya Teater Keliling. Komunitas ini bahkan sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu.

Sesuai dengan namanya, Komunitas Teater Keliling selalu melakukan pertunjukan dengan berpindah-pindah. Sudah ribuah pementasan dilakukan baik di dalam maupun luar negeri.

Tak hanya menampilkan pementasa teater, Komunitas Keliling juga melebarkan sayap dengan menambah jenis pertunjukan, seperti drama musikan dan teatrikal puisi.

