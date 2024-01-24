Tiga pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Meuseraya Aceh kabur. Polisi menduga ketiga pengungsi masih berada di kawasan Banda Aceh. Hal tersebut diketahui saat petugas melakukan pengecekan, Selasa (23/1).

Ketiganya yakni Sana Ullah (22), Shobir Hossain (19) dan Azim Ultah (19). Para pengungsi kabur tanpa membawa barang bawaan dan alat komunikasi. Total pengungsi di Balai Meuseraya Aceh kini berjumlah 121 pengungsi.

Sebelumnya terdapat 137 pengungsi, tiga di antaranya melarikan diri. Sementara enam orang lagi masih dalam pemeriksaan di Polresta Banda Aceh.

Kontributor: Syukri Syarifuddin

Produser: Akira AW

