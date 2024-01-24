Presiden Jokowi menghadiri penyerahan pesawat C-130J A-1344 Super Hercules Helikopter AS-550 Fennec dan Helikopter AS-565 Panther dari Kemhan ke TNI AU. Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Ini merupakan pesawat keempat dari lima pesawat yang dipesan oleh Kemhan RI untuk TNI AU. Pesawat angkut berat C-130J-30 Super Hercules dengan tail number A-1344 ini diterbangkan ke tanah air dari pabriknya di Marietta, Georgia, AS pada Selasa, 16 Januari 2023.

