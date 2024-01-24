...

Viral! Ini Sosok Elo, Wisudawan UB Malang yang Salami Rektor Pakai Kaki

Deni Irwansyah, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2024 11:00 WIB
Inilah sosok Elo Kusuma Alfred yang viral di medial sosial. Penyandang daksa tangan ini diketahui diwisuda pekan lalu. Elo merupakan mahasiswa lulusan dari Universitas Brawijaya Malang. Sosok Elo membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk belajar.
 
Selama kuliah dirinya aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan kampus. Bahkan setelah lulus, ia langsung diterima bekerja di dua instansi.
 
Yakni di Australia Indonesia Disability Research dan perusahaan di bidang kreatif. Setiap tahunnya rata-rata ada 20-25 mahasiswa disabilitas yang berkuliah di UB Malang.
 
Kontributor: Deni Irwansyah
Produser: Akira AW

