Ratusan anak-anak Palestina terlantar di kota Rafah, Gaza selatan, gembira saat Forum Pemuda Sharek menghibur mereka di pusat penampungan, di Universitas Terbuka al-Quds. Mereka bernyanyi dan menari bersama anak-anak sebelum memutar film animasi di senja hari.
Forum Pemuda Sharek adalah sebuah organisasi non-pemerintah lokal. Menurut Khalil Qeshta, anggota kelompok tersebut, inisiatif ini untuk mengurangi tekanan psikologis dan stres, serta perasaan takut dan ngeri yang ada di pusat-pusat penampungan.
Kelompok ini berpindah-pindah tempat penampungan di selatan Gaza, menawarkan berbagai kegiatan hiburan untuk anak-anak, termasuk pertunjukan sirkus dan badut. Sharek adalah LSM Palestina yang berfokus pada pemuda yang aktif di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Sumber APTN
(fru)
