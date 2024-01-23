...

Juventus Resmi Daratkan Bek Tangguh Asal Portugal Eks Buangan AC Milan

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 23 Januari 2024 15:15 WIB
Juventus resmi mendapatkan bek tangguh asal Portugal Tiago Djalo. Djalo didatangkan dari Lille dengan mahar 3,5 juta euro atau sekitar Rp60 miliar.
 
Pemain berusia 23 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan Juventus hingga 2026. Sepak bola Italia sudah tidak asing bagi bek berpostur 190 cm ini.
 
Ia pernah bermain di tim junior AC Milan dan sempat berlatih bersama tim utama Rossoneri pada 2019. Kehadiran Djalo menambah lini belakang Juventus semakin kokoh di musim ini.
 
