KPU Kota Yogyakarta menggelar simulasi pemungutan suara pemilihan umum 2024, Selasa (23/1).

Simulasi dikeluhkan perwakilan dari kaum difabel terutama penyandang tunanetra karena tidak disediakan surat suara dengan huruf braileterutama surat suara pilpres.

Selain pemungutan suara juga digelar simulasi penghitungan suara serta sistem informasi mengisi rekapitulasi untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pidana dan administrasi.

Simulasi juga dilakukan untuk melatih dan memberikan informasi terkait pungut hitung surat suara pemilu 2024.

Kontributor: Gunato Farhan

