Presiden Joko Widodo menyinggung pembangunan jalan Grobogan menuju Blora maupun Solo yang tidak pernah beres. Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini proyek pembangunan jalan Provinsi yang selalu ada perbaikan.

Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk menggunakan konstruksi jalan beton rigid dengan ketebalan yang sesuai spek.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membagikan 3.000 sertifikat massal kepada warga Grobogan, Jawa Tengah

Kontributor: Rustaman Nusantara

(rns)

