Dusun Keputran di Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai desa perajin roti goreng. Kampung roti goreng legendaris ini dikenal sejak 44 tahun silam dan hingga kini masih memproduksi roti goreng.

Setiap hari, para perajin bisa membuat 150 buah roti goreng siap saji. Dengan harga jual Rp1.000 per roti, para perajin mampu memperoleh keuntungan Rp40-60 juta per bulan.

Kontributor: Pramono Putra

(fru)

