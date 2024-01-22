Pembunuh mahasiswi di Gang H Daud, Sukmajaya, Depok, ternyata buronan polisi. Pelaku AA masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pemerkosaan. Salah satu korbannya bahkan diketahui kini sedang mengandung.

Saat ini pelaku sudah ditangkap dan dalam proses pemeriksaan. Menurut Paur Humas Polres Metro Depok, AA menjadi DPO sejak Januari 2024.

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

(fru)

