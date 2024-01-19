Menparekraf Sandiaga Uno memastikan rencana kenaikan pajak tempat hiburan ditunda. Sandiaga menyatakan sudah melakukan rapat intensif untuk menentukan solusi.

Kemenparekraf akan membuka forum diskusi untuk menemukan solusi terbaik. Keputusan penundaan dilakukan karena sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan hiburan menciptakan jutaan lapangan kerja.

