Malang nasib satu keluarga di Kampung Curug Cihuni, Cikulur, Lebak, Banten. Enam dari delapan bersaudara tersebut mengalami lumpuh di sekujur tubuhnya. Untuk berjalan, mereka harus bertumpu pada bangunan atau menarik tubuhnya sendiri.

Kondisi ini sudah dialami oleh salah seorang anggota keluarga selama puluhan tahun. Mereka tidak tahu mengapa bisa lumpuh, juga tidak pernah memeriksakannya secara medis. Hal tersebut lantaran tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit.

Gejala awal yang dirasakan tiba-tiba lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Akira AW

(fru)

