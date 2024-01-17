Seorang pria ditemukan tewas di kamar kontrakannya, Selasa (16/1) malam . Mayat tersebut ditemukan dengan kondisi mengeluarkan bau tak sedap. Lokasi di Jalan Bahagia, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Korban diketahui sehari-harinya berprofesi sebagai kernet mobil sayur. Warga sekitar mengatakan sudah empat hari korban tidak terlihat.

Belum diketahui pasti penyebab kematian korban tersebut. Korban kemudian dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

