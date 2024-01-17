...

Detik-Detik Kapal Pencari Cumi di Dermaga Muara Baru Terbakar

Rizki Falupi, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2024 08:00 WIB
A A A
Kebakaran menghanguskan kapal mesin pencari cumi yang tengah bersandar di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakut, Selasa (16/1) malam. Dalam video, kobaran api begitu cepat menghanguskan kapal KM Tunas Jaya.
 
Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Tidak hanya dari darat, pemadaman juga dilakukan dari laut dengan kapal. 
 
Sementara, kebakaran diduga akibat korselting listrik di bagian mesin kapal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.
 
Reporter: Rizki Faluvi 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini