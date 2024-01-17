Kebakaran menghanguskan kapal mesin pencari cumi yang tengah bersandar di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakut, Selasa (16/1) malam. Dalam video, kobaran api begitu cepat menghanguskan kapal KM Tunas Jaya.

Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Tidak hanya dari darat, pemadaman juga dilakukan dari laut dengan kapal.

Sementara, kebakaran diduga akibat korselting listrik di bagian mesin kapal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News