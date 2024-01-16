Tawuran 2 kelompok pelajar dengan sajam pecah di Jalan Raya Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah pedagang terpaksa menutup warungnya karena para pelajar yang tawuran berlarian memasuki tempat usaha mereka.

Seorang warga menjadi korban terkena sasaran sabetan senjata tajam dhingga harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelajar yang membacok warga.

Kontributor: Aimarani

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News