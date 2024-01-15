...

KPU Kota Pekanbaru Temukan Ribuan Surat Suara Rusak saat Proses Pelipatan

Indra Yosserizal, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 22:15 WIB
KPU Kota Pekanbaru  menemukan sebanyak 1.386 lembar surat suara yang rusak. Surat suara yang rusak terdiri dari 1.093 surat suara untuk DPR RI dan 293 lainnya untuk DPRD Provinsi.
 
Temuan surat suara yang rusak kemungkinan bertambah sebab proses pelipatan surat suara masih berlansung.
 
KPU Kota Pekanbaru melibatkan sebanyak 300 orang pekerja dalam pengerjaan pelipatan surat suara pemilu 2024.
 
