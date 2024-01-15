...

Ratusan Anjing yang Dikirim ke Rumah Jagal Akan Dikembalikan Ke Rumah Penampungan Hewan

Kristadi, Jurnalis · Senin 15 Januari 2024 19:31 WIB
Ratusan anjing yang berada di Shelter Semarang akan dikembalikan ke rumah penampungan hewan di Bogor, Jawa Barat. Dari hasil uji laboratorium terhadap anjing yang mati ditemukan virus parvo dan cacing jantung yang dapat menular ke manusia.
 
Sebelumnya, Ratusan anjing akan dikirim ke rumah pemotongan hewan dengan sebuah truk. Saat ini sebanyak 213 anjing masih berada di shelter Semarang, 2 diantaranya telah melahirkan 5 ekor anak.
 
