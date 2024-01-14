...

Kebakaran Landa Rumah Mewah di Surabaya, Penghuni Rumah Tewas

Hari Tambayong, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 11:30 WIB
Sebuah rumah mewah ludes terbakar, Sabtu (13/1) malam. Lokasi di kawasan perumahan elit Citraland, Surabaya, Jatim. Kobaran api pertama kali diketahui berasal dari sebuah kamar tidur. 
 
Petugas PMK yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tragisnya, seorang lansia (60) yakni pemilik rumah ditemukan tewas. Korban ditemukan tewas terbakar di atas ranjang kamar tidurnya. 
 
Api bisa dipadamkan setengah jam kemudian usai 8 unit mobil damkar dikerahkan. Korban lalu dievakuasi ke RSUD Dokter Soetomo setelah proses identifikasi. 
 
Sementara, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Kepolisian. 
 
Kontributor: Hari Tambayong 
Produser: Akira AW

(fru)

