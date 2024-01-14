...

Kebakaran Melanda Klinik Pengobatan Tradisional Cina di Jakarta Utara

Miftahul Ghani, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 09:30 WIB
Sebuah klinik pengobatan tradisional Cina hangus terbakar. Lokasi di Jalan Penjaringan Raya, Jakut, Minggu (14/1). Kobaran api pertama kali terlihat dari lantai dua klinik. 
 
Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Sementara sejumlah warga berkerumun untuk mengetahui insiden tersebut.
 
Kebakaran ini terjadi saat klinik sedang tutup. Tidak ada korban jiwa namun seorang penjaga klinik mengalami luka bakar.
 
Api berhasil padam selama satu jam setengah usai menerjunkan 8 unit mobil damkar. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas Kepolisian.
 
Kontributor: Miftahul Ghani
Produser: Akira AW

