Kecelakaan terjadi pada Kereta Api (KA) Pandalungan, Minggu (14/1). Armada anjlok dan keluar rel, sehingga perjalanan penumpang terhambat.

Anjloknya KA Pandalungan terjadi pada relasi Gambir-Surabaya-Jember. Tepatnya di Emplasemen Stasiun Tanggulangin pada pukul 07.57 WIB

PT KAI Daops 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan akibat peristiwa tersebut. Upaya selanjutnya dari KAI adalah melakukan evakuasi rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan.

