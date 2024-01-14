...

Kereta Api Pandalungan Anjlok di Stasiun Tanggulangin Sidoarjo

Atikah Umiyani, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2024 11:16 WIB
Kecelakaan terjadi pada Kereta Api (KA) Pandalungan, Minggu (14/1). Armada anjlok dan keluar rel, sehingga perjalanan penumpang terhambat.
 
Anjloknya KA Pandalungan terjadi pada relasi Gambir-Surabaya-Jember. Tepatnya di Emplasemen Stasiun Tanggulangin pada  pukul 07.57 WIB
 
PT KAI Daops 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan akibat peristiwa tersebut. Upaya selanjutnya dari KAI adalah melakukan evakuasi rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan.
 
Reporter: Atikah Umiyani
Produser: Akira AW

(fru)

