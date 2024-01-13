Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra tegaskan jika alutsista bekas yang dibeli Kemhan masih layak digunakan hingga 30 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan di Jakarta, Jumat (13/1/2023), menanggapi pernyataan Anies Baswedan.

Kemhan juga dapat mempelajari teknologi yang ada pada alutsista tersebut. Sehingga nantinya dapat memperbarui sistem operasinya yang dapat menyesuaikan dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia.

Kendati tidak dalam kondisi perang, namun Indonesia wajib memiliki peralatan perang yang mumpuni agar dapat menjaga keamanan.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

