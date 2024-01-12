...

Batal Direkrut AS Roma, Leonardo Bonucci Resmi Jadi Rekan Satu Klub dengan Edin Dzeko

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 15:00 WIB
Leonardo Bonucci resmi bergabung dengan klub raksasa Turki, Fenerbahce. Bek asal Italia itu dikontrak  Fenerbahce hingga akhir musim ini. Sebelumnya, Bonucci telah membela Union Berlin selama lima bulan.
 
Ia telah mencatatkan 9 pertandingan dan mencetak satu gol bersama Union Berling di semua ajan. Setelah meninggalkan Union Berlin, Bonucci sempat dirumorkan pulang ke Italia bergabung dengan AS Roma.
 
Namun,  Bonucci lebih memilih menjadi rekan satu klub dengan Edin Dzeko yang  dulu juga pernah berseragam I Giallorossi.
 
