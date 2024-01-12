Leonardo Bonucci resmi bergabung dengan klub raksasa Turki, Fenerbahce. Bek asal Italia itu dikontrak Fenerbahce hingga akhir musim ini. Sebelumnya, Bonucci telah membela Union Berlin selama lima bulan.

Ia telah mencatatkan 9 pertandingan dan mencetak satu gol bersama Union Berling di semua ajan. Setelah meninggalkan Union Berlin, Bonucci sempat dirumorkan pulang ke Italia bergabung dengan AS Roma.

Namun, Bonucci lebih memilih menjadi rekan satu klub dengan Edin Dzeko yang dulu juga pernah berseragam I Giallorossi.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

