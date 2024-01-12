...

Wakil Menteri Pertahanan Tegaskan Alutsista Indonesia Masih Layak hingga 30 Tahun Kedepan

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2024 20:15 WIB
Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra menegaskan alutsista Indonesia masih layak di gunakan hingga 30 tahun ke depan. Hal ini menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan soal pembelian alutsista bekas.
 
Herindra menambahkan, dari pembelian tersebut, Kementrian Pertahanan mempelajari teknologi pada alutsista tersebut sehingga dapat sistem operasinya dapat diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia.
 
Meski saat ini Indonesia tidak dalam kondisi perang, namun kepemilikan peralatan perang yang mumpuni adalah wajib untuk menjaga keamanan jika terjadi perang. Herindra juga menambahkan, Kementerian Pertahanan juga  memesan 42 pesawat tempur Rafale baru dari Prancis yang akan tiba 7 tahun mendatang.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

