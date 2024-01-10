Inilah kue putu yang menjadi favorit banyak orang. Kudapan tradisional ini banyak ditemui di Pulau Bangka Belitung

Jika biasanya dibuat dengan bambu, kini kue putu dibuat dengan cetakan pipih. Sehingga bentuk kue putu mirip dengan jajana khas Jepang yakni dorayaki.

Kue putu khas Bangka ini diolah dengan tepung beras dan gula aren asli sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih dan memilik sensasi tersendiri. Harga untuk kue putu ini dijual Rp1.000 per satuannya.

Kontributor: Haryanto

Produser: Akira AW

(fru)

