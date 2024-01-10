...

Lezatnya Kue Putu Khas Bangka yang Bentuknya Mirip Jajanan Jepang Dorayaki

Haryanto, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2024 12:00 WIB
A A A
Inilah kue putu yang menjadi favorit banyak orang. Kudapan tradisional ini banyak ditemui di Pulau Bangka Belitung
 
Jika biasanya dibuat dengan bambu, kini kue putu dibuat dengan cetakan pipih. Sehingga bentuk kue putu mirip dengan jajana khas Jepang yakni dorayaki. 
 
Kue putu khas Bangka ini diolah dengan tepung beras dan gula aren asli sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih dan memilik sensasi tersendiri. Harga untuk kue putu ini dijual Rp1.000 per satuannya. 
 
Kontributor: Haryanto 
Produser: Akira AW

(fru)

