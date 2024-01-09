Beginilah luapan kegembiraan Unionistas de Salamanca klub divisi tiga Liga Spanyol. Para pemain dan pelatih bersukacita di ruang ganti usai hasil drawing 16 besar Copa Del Rey.

Mereka melompat-lompat meluapkan kebahagiaan saat timnya akan menghadapi Barcelona. Bagi Unionistas de Salamanca ini merupakan kesempatan langka bisa melawan klub raksasa asal Catalan tersebut.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

