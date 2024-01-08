Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sumbar dilaporkan ke polisi, Minggu (7/1). Ia dilaporkan atas dugaan pemerkosaan terhadap asisten rumah tangganya.

Diketahui, asisten rumah tangganya tersebut masih berusia 18 tahun. Korban yang mengalami trauma kini dirawat di RSUD Solok, Sumbar.

Sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan Kepolisian.

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: Akira AW

