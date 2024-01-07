...

Intip Penampilan SEVENTEEN Hingga Stray Kids di Red Carpet Golden Disc Awards 2024

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 15:00 WIB
Golden Disc Awards 2024 sukses untuk diselenggarakan di Jakarta International Stadium (6/1/2024). Pesona para boy group di red carpet Golden Disc Awards 2024 tentu menjadi daya tarik utama para penggemar yang hadir sebelum acara utama dimulai.
 
Sederet boy group kenamaan seperti SEVENTEEN, TXT, Enhypen, Boy Next Door, Stray Kids dan Zerobaseone sukses memukau penggemar di red carpet.
 
Golden Disc Awards 2024 sukses diselenggarakan oleh Nusantara Indah Ceria Entertainment (6/1/2024). 
 
Untuk  memaksimalkan fans experience antar penggemar, promotor bekerja sama dengan banyak fanbase (komunitas penggemar) dari berbagai idol group.
 
Produser: Akira AW
Video: Dea K.Charity

(fru)

