...

Penampilan Line Up Girl Group di Red Carpet Golden Disc Awards 2024, Ada New Jeans Hingga IVE

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 12:00 WIB
A A A
Golden Disc Awards 2024 untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, Indonesia bertempat di Jakarta International Stadium (6/1/2024). Salah satu yang paling ditunggu adalah penampilan menawan para girl group.
 
Sederet girl group kenamaan seperti Le Sserafim, New Jeans, IVE dan Stay C sukses memukau penggemar baik saat tampil di red carpet dan panggung utama.
 
Golden Disc Awards 2024 sukses diselenggarakan oleh Nusantara Indah Ceria Entertainment (6/1/2024).
 
Promotor berhasil menghadirkan tatanan panggung yang mewah dan juga berbagai fasilitas yang memaksimalkan fans experience.
 
Produser: Akira Aw
Video : Dea K.Charity

(fru)

