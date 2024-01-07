Golden Disc Awards 2024 untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, Indonesia bertempat di Jakarta International Stadium (6/1/2024). Salah satu yang paling ditunggu adalah penampilan menawan para girl group.
Sederet girl group kenamaan seperti Le Sserafim, New Jeans, IVE dan Stay C sukses memukau penggemar baik saat tampil di red carpet dan panggung utama.
Golden Disc Awards 2024 sukses diselenggarakan oleh Nusantara Indah Ceria Entertainment (6/1/2024).
Promotor berhasil menghadirkan tatanan panggung yang mewah dan juga berbagai fasilitas yang memaksimalkan fans experience.
Produser: Akira Aw
Video : Dea K.Charity
(fru)
