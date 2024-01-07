Capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendapat pelukan hangat oleh sang istri, Siti Atikoh usai pelaksanaan debat pilpres ke-3, Minggu (7/1/2024). Terlihat mata Atikoh juga memancarkan rasa haru kepada suaminya karena bisa melewati debat ini.

Sang anak, Alam Ganjar juga memberikan selamat kepada sang ayah dengan salam tos khas mereka berdua. Selanjutnya mereka bertiga berfoto bersama untuk mengabadikan momentum tersebut.

Reporter : Danandaya Arya Putra

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

