Beri Skor 5 Kinerja Kemhan, Ganjar Ungkap Sederet Cara Membangun Sistem Pertahanan

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 22:28 WIB
Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memberikan skor lima atas kinerja Kementerian Pertahanan. Ganjar menjawab pertanyaan dari Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan.
 
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan ketika ingin membangun sistem pertahanan Indonesia, maka dalam perencanaan tidak boleh gonta-ganti. “Kita mesti ajeg, musti konsisten.”
 
Kedua, kata Ganjar, saat ini perlu mendengarkan betul-betul dari seluruh matra dalam perencanaan alutsistan negara. 
 
Ganjar pun mengatakan bahwa Presiden Pertama Indonesia Soekarno atau Bung Karno telah menyampaikan bahwa daulat politik itu wajib. “Berdikari dalam bidang ekonomi musti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan, sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukan.” 
 
Reporter : Binti Mufarida
Produser: Reza Ramadhan

