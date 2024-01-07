Inilah temuan jamur berbentuk unik yang viral dan menjadi perhatian warga. Penemuan jamur unik ini ditemukan di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (6/12).

Jamur tersebut tumbuh di depan rumah warga di Desa Selorejo, Sambeng. Tinggi jamur ini setelunjuk jari orang dewasa dengan diameter 2 cm.

Diketahui, jamur unik tersebut juga memiliki bau seperti pandan. Seorang warga kemudian mengabadikan jamur itu hingga viral di medsos.

Kontributor: Abdul Wakhid

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News