KPU Bojonegoro kebut penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pemilu 2024.Dalam proses pelipatan surat suara ini, KPU Bojonegoro membagi dua titik lokasi.

Di antaranya Gudang Kecamatan Kalitidu dan Kantor KPU di Jalan Kyai Muhammad Rosyid. Masing-masing lokasi terdapat 150 orang tenaga kerja atau total 300 tenaga pelipat.

Ratusan orang diambil dari warga sekitar yang sebelumnya sudah diberikan pembekalan. Untuk harga pelipat surat suara ini bervariasi tergantung tingkat jenis surat suara. Seperti surat untuk DPRD Kabupaten dan DPD diberi upah Rp175.000 per lembar.

