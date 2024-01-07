Penggerebekan dan temuan ratusan kendaraan yang diduga hasil curian viral di medsos. Ratusan kendaraan tersebut ditemukan tersimpan di Gudbalkir Pusziad Sidoarjo, Jatim.

Sejumlah warga yang menjadi korban langsung mendatangi lokasi untuk mengeceknya. Usai viral, ratusan kendaraan yang ditemukan diangkut petugas menggunakan truk boks besar.

Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut dari petugas yang ada di lokasi temuan.

Kontributor: Pramono Putra

Produser: Akira AW

(fru)

