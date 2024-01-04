Per 1 Januari 2024, pemerintah telah menetapkan pembelian gas LPG 3 kg menggunakan KTP. Berbagai respons masyarakat bermunculan pasca-ditetapkannya aturan baru tersebut.

Pemilik pangkalan di Mandailing Natal, Sumut menilai aturan itu menyulitkan masyarakat. Pembeli yang lupa membawa KTP membuat bolak-balik ke rumah hingga memakan waktu.

Pembelian gas dengan menunjukkan KTP itu juga membuat hasil penjualan gas merosot. Warga berharap pemerintah kembali mengkaji ulang aturan pembelian gas dengan KTP ini.

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

Produser: Akira AW

(fru)

