Presiden Jokowi meresmikan 6 jembatan di lintas Utara Pulau Jawa, Rabu (3/1). Presiden menyebut penggantian dikarenakan jembatan sebelumnya dinilai sudah tidak layak pakai.

Selain itu, beban yang melintasi jembatan-jembatan tersebut juga makin bertambah sehingga diperlukan penggantinya.

Jokowi mengungkapkan biaya dalam pembangunan keenam jembatan tersebut senilai Rp292 miliar dengan total investasi Rp705 miliar.

Reporter: Raka Dwi Novianto & Yuni Bar

