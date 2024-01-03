...

Jokowi Resmikan 6 Jembatan Baru di Lintas Utara Jawa Senilai Rp292 Miliar

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2024 21:45 WIB
Presiden Jokowi meresmikan 6 jembatan di lintas Utara Pulau Jawa, Rabu (3/1). Presiden menyebut penggantian dikarenakan jembatan sebelumnya dinilai sudah tidak layak pakai. 
 
Selain itu, beban yang melintasi jembatan-jembatan tersebut juga makin bertambah sehingga diperlukan penggantinya.
 
Jokowi mengungkapkan biaya dalam pembangunan keenam jembatan tersebut senilai Rp292 miliar dengan total investasi Rp705 miliar. 
 
Reporter: Raka Dwi Novianto & Yuni Bar

(fru)

