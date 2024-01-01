Tugu Monumen Nasional (Monas) menjadi salah satu destinasi favorit wisata menikmati libur Tahun Baru 2024, Senin (1/1).

Sebagai icon utama ibukota Jakarta Tugu Monas yang bersebelahan dengan Istana Merdeka selalu dipadati ribuan pengunjung. Hadirnya ribuan wisatawan menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang dan tukang delman.

Tukang Delman Hias menawarkan jasa berkeliling Monas dengan biaya terjangkau sehingga membuat pengunjung dapat menikmati suasana tanpa perlu berjalan kaki.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News