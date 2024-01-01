Rayakan pergantian tahun baru 2024, ribuan masyarakat berkunjung ke Candi Prambanan, Yogyakarta. Taman wisata Candi Prambanan ini menggelar perayaan tahun baru bertajuk 'Swara Prambanan'.

Para pengunjung bisa menikmati senja berlatar Candi Prambanan hingga bermain layang-layang. Terdapat beberapa pameran karya seni instalasi dan beragam sajian kuliner ala Yogyakarta.

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News