Beginilah saat ratusan warga menghabiskan pergantian malam tahun baru, Minggu (31/12). Ratusan warga terlihat memenuhi kolam yang berada di Dira Park Jember, Jawa Timur.

Wisata kolam malam hari ini sangat khas karena dipenuhi dengan warna pink. Uniknya, nuansa kolam ini bertemakan flaminggo yang berasal dari Amerika Latin.

Pengunjung yang datang juga dimanjakan dengan lagu-lagu hits sembari berenang di kolam.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Akira AW

(fru)

