Sensasi Anti Mainstrem Rayakan Pergantian Tahun Baru 2024 di Dira Park Jember

Bambang Sugiarto, Jurnalis · Senin 01 Januari 2024 08:00 WIB
Beginilah saat ratusan warga menghabiskan pergantian malam tahun baru, Minggu (31/12). Ratusan warga terlihat memenuhi kolam yang berada di Dira Park Jember, Jawa Timur. 
 
Wisata kolam malam hari ini sangat khas karena dipenuhi dengan warna pink. Uniknya, nuansa kolam ini bertemakan flaminggo yang berasal dari Amerika Latin. 
 
Pengunjung yang datang juga dimanjakan dengan lagu-lagu hits sembari berenang di kolam. 
 
Kontributor: Bambang Sugiarto
Produser: Akira AW

