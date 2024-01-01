Pelabuhan Gilimanuk dipadati kendaraan wisatawan yang akan kembali ke Pulau Jawa usai malam pergantian tahun, Senin (1/1).

Penumpukan kendaraan diperkirakan terus berlanjut hingga puncak arus balik liburan tahun baru. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan besar masuk terminal kargo Pelabuhan Gilimanuk.

Polres Jembrana telah menyiapkan kantong-kantong parkir guna mengantisifasi kepadatan kendaraan arus balik wisatawan.

