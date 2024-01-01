Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo optimis menguasai materi debat putaran ke 3 pada Minggu, 7 Januari 2024 mendatang.

Pada debat putaran ke 3 nanti KPU menggelar debat dengan tema pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional dan geopolitik. Ganjar mengaku sudah bertemu dengan dan berkomunikasi dengan tim salah satunya dengan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

Kontributor: Tata Rahmanta

(rns)

