Arus Balik Libur Nataru, Volume Kendaraan di Tol Cipali Meningkat

Muhamad Zeni Johadi, Jurnalis · Senin 01 Januari 2024 19:00 WIB
Volume arus kendaraan dari Cirebon ke Jakarta di Tol Cipali, Majalengka-mulai meningkat, Senin (1/1). Petugas kepolisian di rest area  KM 164 Tol Cipali berusaha mengurai kemacetan kendaraan usai berakhirnya libur Nataru 2024.
 
Pemudik akan kembali ke Jakarta usai libur tahun baru karena besok akan kembali beraktifitas setelah cuti bersama. Arus kendaraan diprediksi akan mengalami peningkatan hingga malam hari.
 
Kontributor: Muhamad Zeni Johadi

(rns)

