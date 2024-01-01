...

Ganjar Ajak Tim Pemenangan dan Relawan Gelar Simulasi Pencoblosan

Kristadi, Jurnalis · Senin 01 Januari 2024 18:46 WIB
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo  mengajak ratusan caleg, relawan dan tim pemenangan untuk memperketat barisan dan memperkuat perjuangan. Ganjar menegaskan bahwa mesin survei yang dimiliki TPN Ganjar-Mahfud lebih canggih dari survei yang ditampilkan di media.
 
Ganjar menyampaikan agar setiap daerah juga menggelar simulasi pencoblosan untuk memudahkan masyarakat. Capres yang disusung Partai Perindo ini mengatakan Jawa Tengah menjadi lumbung suara yang selalu dilirik sehingga memerlukan pengawasan ketat dan siap mengantisipasi pengganggu.
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

