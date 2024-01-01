Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak ratusan caleg, relawan dan tim pemenangan untuk memperketat barisan dan memperkuat perjuangan. Ganjar menegaskan bahwa mesin survei yang dimiliki TPN Ganjar-Mahfud lebih canggih dari survei yang ditampilkan di media.

Ganjar menyampaikan agar setiap daerah juga menggelar simulasi pencoblosan untuk memudahkan masyarakat. Capres yang disusung Partai Perindo ini mengatakan Jawa Tengah menjadi lumbung suara yang selalu dilirik sehingga memerlukan pengawasan ketat dan siap mengantisipasi pengganggu.

Kontribitor: Kristadi

(rns)

