Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan terus mengawal kasus penganiayaan relawan yang diduga dilakukan oknum TNI.

Ganjar telah menghubungi Pangdam IV Diponegoro meminta agar kasus diusut tuntas. Capres yang diusung Partai Perindo ini menghimbau agar para relawan tahu hukum dan tidak melanggar aturan.

Ganjar berharap aparat keamanan tidak melakukan tindakan diluar kewenangannya.

