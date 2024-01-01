Calon Presiden nomot urut 3, Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Perindo, mengisi malam pergantian tahun baru dengan menghadiri acara istigasah di lapangan sepakbola Sapta Rengga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Dalam sambutannya, Ganjar menyebut pergantian tahun sama dengan hari berganti, tapi harus makin lebih baik. Ganjar juga mengajak para pendukungnya untuk menyambut hari esok dengan lebih baik dan disertai rasa gembira.

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News