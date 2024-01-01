Istri capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menangis saat menjenguk dua relawan Ganjar-Mahfud. Lokasi di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (31/12). Keduanya merupakan korban penganiayaan oleh oknum TNI.

Saat tiba, Ganjar dan Siti Atikoh langsung masuk ke kamar korban, Slamet Andono. Setelah itu, dilanjutkan berkunjung ke kamar korban kedua, Arif Diva. Di momen inilah Siti Atikoh keluar dan menangis di selasar ruangan rumah sakit.

Sebelumnya, peristiwa pengeroyokan terhadap relawan Ganjar-Mahfud ini viral di medsos.

