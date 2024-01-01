Karangan bunga dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memenuhi kediaman Muhandi Mawanto seorang relawan Ganjar-Mahfud yang menjadi korban tewas dalam bentrokan pendukung capres-cawapres pada 24 Desember 2023 lalu.
Tidak hanya dari Ganjar dan Mahfud, karangan bunga dari Ketua TPN Arsjad Rasjid dan sejumlah organisasi lain juga turut memenuhi kediaman almarhum.
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow