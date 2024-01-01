Karangan bunga dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memenuhi kediaman Muhandi Mawanto seorang relawan Ganjar-Mahfud yang menjadi korban tewas dalam bentrokan pendukung capres-cawapres pada 24 Desember 2023 lalu.

Tidak hanya dari Ganjar dan Mahfud, karangan bunga dari Ketua TPN Arsjad Rasjid dan sejumlah organisasi lain juga turut memenuhi kediaman almarhum.

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News