Karangan Bunga dari Ganjar-Mahfud Tiba di Kediaman Korban Bentrokan Pendukung Capres-Cawapres

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Senin 01 Januari 2024 12:30 WIB
Karangan bunga dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memenuhi kediaman Muhandi Mawanto seorang relawan Ganjar-Mahfud yang menjadi korban tewas dalam bentrokan pendukung capres-cawapres pada 24 Desember 2023 lalu.
 
Tidak hanya dari Ganjar dan Mahfud, karangan bunga dari Ketua TPN Arsjad Rasjid dan sejumlah organisasi lain juga turut memenuhi kediaman almarhum.
 
Produser: Kristo Suryokusumo

