Angin Kencang Landa Kabupaten Ngawi, Sejumlah Bangunan Rusak-Pohon Bertumbangan

Asfi Manar, Jurnalis · Senin 01 Januari 2024 15:00 WIB
Cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah bangunan rusak hingga pohon-pohon bertumbangan.
 
Satu unit mobil milik warga juga ikut ringsek akibat tertimpa pohon. Selain itu, sebuah TK di Kecamatan Geneng juga rusak berat akibat tertimpa pohon.
 
Atas kejadian ini, relawan BPBD setempat melakukan pembersihan, Senin (1/1/24) pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
 
Kontributor: Asfi Manar
Produser: Akira AW

(fru)

