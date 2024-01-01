Cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah bangunan rusak hingga pohon-pohon bertumbangan.

Satu unit mobil milik warga juga ikut ringsek akibat tertimpa pohon. Selain itu, sebuah TK di Kecamatan Geneng juga rusak berat akibat tertimpa pohon.

Atas kejadian ini, relawan BPBD setempat melakukan pembersihan, Senin (1/1/24) pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Kontributor: Asfi Manar

Produser: Akira AW

